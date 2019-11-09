У районі Богданівки і Петрівського розпочалось розведення військ

«В 12.01 пішли білі ракети, в 12.15 пішли зелені і о 12.20 пішла техніка. Наша техніка - це один БТР, один військовий «Урал» і 7 осіб особового складу - почала займати передбачені раніше позиції в рамках розведення. Завтра і після завтра військовослужбовці і військова техніка відійде», - про це заявив начальник пресцентру ООС Андрій Агєєв.

Він також заявив, що українська сторона отримала підтвердження від СММ ОБСЄ, яка перебуває на непідконтрольній території, інформацію про запуск ракет та початок відведення з боку бойовиків.

У штабі ООС уточнили, що з ділянки розведення №3 відведенню підлягають 42 військовослужбовці ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. "Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ та нашими військовослужбовцями з СЦКК. Він реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську", - зазначили у штабі.

У зв’язку зі складними погодними умовами та туманом українські ЗМІ та командування ООС не мали можливості особисто побачити сигнальні ракети ворога. Водночас українська сторона отримала підтвердження про запуск ракет та початок відведення з боку бойовиків від СММ ОБСЄ, яка перебуває на непідконтрольній території та від українських військових з передової.

«Наші військовослужбовці 128 бригади, які знаходяться на позиціях, підтвердили, що особисто спостерігали за запуском (сигнальних ракет – ред.) о 12.00 та 12.15 з тієї сторони», - повідомив Агеєв.

Командувач ООС Володимир Кравченко під час спілкування з пресою запевнив, що українські військові відводяться в завчасно підготовлені позиції, які повністю пристосовані до зими.

«Ми відійшли на підготовлені позиції. Бліндажі повністю підготовлені для проживання, в тому числі в зимових умовах. До зими споруди готові на 100%», - заявив Кравченко.

"У 2016 році вже було відведення на цій ділянці. Але противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняли ці позиції. Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося у випадку провокацій назад. Якщо будуть обстріли противником, чи провокації, то командир підрозділу на ділянці, за погодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на попередні позиції. Інші ділянки ні в мінському ні в нормандському форматі для процесу розведення не обговорювалися", - зазначив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка–Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил, які зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12.00 практичний процес розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату та час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського у суботу 9 листопада о 12 годині за київським часом.

Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка–Петрівське.

Фото: ООС