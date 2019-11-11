У Богданівці та Петрівському завершили розведення військ

“Закінчилась третя доба практичного розведення особового складу озброєння та військової техніки сьогодні о 12.00. Зараз відбувається верифікація проведених заходів Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ і з завтрашнього дня за графіком повинні початися заходи з пошуку та розмінування територій від вибухонебезпечних предметів”, - заявив речник, додавши, що розведення відбувається дзеркально й з боку російсько-окупаційних військ.

Він нагадав, що з ділянки розведення №3 відведено 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км та зайняли заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську. Зокрема, Протоколу від 5 вересня 2014 року, Меморандуму від 19 вересня 2014 року, а також комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада 2019 року о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12.00 практичний процес розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.