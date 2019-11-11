У Богданівці та Петрівському завершили розведення військ

У Богданівці та Петрівському завершили розведення військ

Укрінформ
У районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. Наразі СММ ОБСЄ проводить верифікацію проведених заходів.
Про це Укрінформу повідомив речник штабу ООС Олександр Штупун.

“Закінчилась третя доба практичного розведення особового складу озброєння та військової техніки сьогодні о 12.00. Зараз відбувається верифікація проведених заходів Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ і з завтрашнього дня за графіком повинні початися заходи з пошуку та розмінування територій від вибухонебезпечних предметів”, - заявив речник, додавши, що розведення відбувається дзеркально й з боку російсько-окупаційних військ.

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Він нагадав, що з ділянки розведення №3 відведено 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км та зайняли заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську. Зокрема, Протоколу від 5 вересня 2014 року, Меморандуму від 19 вересня 2014 року, а також комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада 2019 року о 12.00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

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Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12.00 практичний процес розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

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