Окупанти гатять із заборонених мінометів, четверо бійців поранені

Окупанти гатять із заборонених мінометів, четверо бійців поранені

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів: двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу; двічі біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

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Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У неділю, 10 листопада, внаслідок обстрілів мінно-вибухових травм зазнали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. 

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua

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