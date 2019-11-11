Окупанти гатять із заборонених мінометів, четверо бійців поранені

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів: двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу; двічі біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

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Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У неділю, 10 листопада, внаслідок обстрілів мінно-вибухових травм зазнали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua