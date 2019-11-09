Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Впродовж суботи, 9 листопада, російські окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого один боєць отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 обстріли російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності ОТУ "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: три рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.

“Впродовж поточної доби поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил”, поінформували у штабі ООС.

Як повідомлялося, сьогодні о 12.00 в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області розпочався практичний етап дзеркального процесу розведення сил і засобів на ділянці №3. Загалом відведенню з цієї ділянки підлягають 42 військовослужбовці Збройних сил України, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Розведення особового складу та озброєння відбуватиметься протягом трьох діб, до 12.00 12 листопада. Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції.