На Донбасі від початку доби - без обстрілів

З початку поточної доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню зі сторони противника поки не фіксувалося. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Від початку доби, станом на 12.00 сьогодні, 9 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях, порушень режиму припинення вогню зі сторони противника поки не фіксувалося, бойових втрат у лавах наший військ немає", - повідомив він.

Читайте також: У районі Богданівки та Петрівського розпочалось розведення військ

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в районі населеного пункту Богданівка українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.