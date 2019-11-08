В Україні завершилися багатонаціональні навчання "Кленова арка - 2019"

На базі 119-го Навчального центру Десантно-штурмових військ ЗСУ у Житомирі завершилося 20-те командно-штабне навчання «Кленова арка – 2019» за участі військових із 9 країн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цьому році навчання проходили вперше на Житомирщині, і приймаючою стороною були Десантно-штурмові війська. Основною метою навчання для української сторони було набуття досвіду по використанню стандартів і процедур НАТО при плануванні бойового застосування і управлінні військами. Цим самим ми зробили ще один крок у нашому наближенні до стандартів НАТО», - зауважив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Євген Мойсюк.

Навчання "Кленова арка-2019" у Житомирі / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

За словами бригадного генерала, командира 5-ї дивізії збройних сил Канади Рока Пелетьєра, для України досвід таких спільних навчань є корисним у рамках налагодження співпраці з НАТО та іншими країнами. Від додав, що початково «Кленову арку» спроєктували для Литви, Польщі та України, але з часом до них приєдналися й інші країни.

Наступного року таке командно-штабне навчання проходитиме у Грузії. У Житомирі цього разу були і грузинські військові.

«Цей тип навчань важливий для Грузії, бо ми отримуємо знання у різних процедурах підготовки бойових дій від країн НАТО. Так як зараз близько 800 військовослужбовців грузинської армії перебувають в Афганістані, ці навчання для нас є корисними, і ми їх будемо застосовувати на рівні своїх батальйонів», - додав підполковник Бека Амброладзе, який є начальником штабу з підготовки навчань центру для взаємосумісності та співпраці НАТО з Грузією.

Під час заходу військовослужбовцям продемонстрували зразки української бойової техніки.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі 29 жовтня стартувало багатонаціональне командно-штабне навчання «Кленова Арка – 2019». Воно проходило за підтримки Збройних сил Канади спільно з військовослужбовцями Збройних сил Литви, Польщі та України. Загалом у ньому взяли участь майже 300 військовослужбовців із Грузії, Болгарії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Республіки Північна Македонія, Румунії, Чорногорії та України.

Під час навчання учасники відпрацьовували різні завдання за допомогою системи імітаційного моделювання бойових дій JCATS.