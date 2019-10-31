В аеропорту Дніпра - антитерористичні навчання з собаками і бронетехнікою

У Дніпрі в аеропорту проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"У Дніпрі правоохоронці підняті по тривозі для затримання терористів в аеропорту міста. За таким сценарієм проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завданням нацгвардійців було блокувати першу групу зловмисників, кінологи зайнялись розшуком інших.

"В той час бойова броньована машина Нацгвардії доставила штурмову групу спецпідрозділу “КОРД” Національної поліції України до будівлі, у якій начебто знаходяться терористи", - додали у МВС.

Фото: МВС України