В аеропорту Дніпра - антитерористичні навчання з собаками і бронетехнікою
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Укрінформ
У Дніпрі в аеропорту проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності.
Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
"У Дніпрі правоохоронці підняті по тривозі для затримання терористів в аеропорту міста. За таким сценарієм проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завданням нацгвардійців було блокувати першу групу зловмисників, кінологи зайнялись розшуком інших.
"В той час бойова броньована машина Нацгвардії доставила штурмову групу спецпідрозділу “КОРД” Національної поліції України до будівлі, у якій начебто знаходяться терористи", - додали у МВС.
Фото: МВС України