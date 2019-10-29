Кленова арка-2019: в Україну на навчання приїхали військові з дев'яти країн

Кленова арка-2019: в Україну на навчання приїхали військові з дев'яти країн

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Укрінформ
У Житомирі відкрилося двотижневе командно-штабне навчання «Кленова арка – 2009», у якому беруть участь близько 300 військовослужбовців із 9 країн.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

"У столиці українського десанту – місті Житомир, на базі 199 Навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, відбулося урочисте відкриття багатонаціонального командно-штабного навчання "Кленова Арка - 2019". Навчання проходить за підтримки Збройних Сил Канади спільно з військовослужбовцями Збройних Сил Литви, Польщі та України, загалом за участю міжнародних партнерів з дев’яти країн: Грузії, Болгарії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Республіки Північна Македонія, Румунії, Чорногорії та України", - йдеться у дописі.

Відкриття навчання «Кленова Арка - 2019» у Житомирі / Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

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Зокрема, у навчанні візьмуть участь військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та офіцери Десантно-штурмових військ, які виконують завдання в складі Литовсько-Польської-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (ЛитПолУкрбриг). Українські десантники беруть участь у такому навчанні вже восьмий рік поспіль.

Зазначається, що під час навчання учасники відпрацьовуватимуть різні завдання за допомогою системи імітаційного моделювання бойових дій JCATS.

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