Окупанти зірвали розведення військ у Петрівському — штаб ООС

Окупанти зірвали розведення військ у Петрівському — штаб ООС

Заява
Укрінформ
Підтвердження про готовність щодо розведення сил та засобів у районі Богданівки та Петрівського на Донеччині з боку російсько-окупаційних військ не надійшло. Таким чином, противник зірвав процес розведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Вчора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада, о 12.00 годині українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення №3, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 31 жовтня. Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло. Таким чином, противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості”, - йдеться в повідомленні.

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Відповідаючи на запитання Укрінформу, чи означає заява про зрив домовленостей про відтермінування процесу розведення на невизначений час, речник штабу ООС Олександр Штупун повідомив: “Виходячи з тієї інформації, яка є, поки що розведення переноситься на завтра, а як воно буде - покаже час. Взагалі дії окупаційних військ нелогічні, про що свідчить їх готовність, наприклад, яка була 4 листопада всупереч міжнародним домовленостям. А сьогодні з незрозумілих причин вони стали неготові”.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ у Петрівському, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил, які зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12.00 практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області.

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