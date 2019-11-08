Окупанти двічі стріляли на Луганському напрямку, поранений боєць

“Станом на 12:30 сьогодні, 8 листопада, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Луганському напрямку. За наявною інформацією, упродовж поточної доби поранено одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил”, - повідомив Праута.

Зокрема, за словами Праути, після 1-ї години ночі окупанти з автоматичних гранатометів обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського. Біля Зайцевого бойовики з 11-ї години тривалий час вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.