На Донбасі загинув український військовий, четверо — поранені

Станом на 18.00 четверга, 7 листопада, російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети", - зазначається у повідомленні.

Так, 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем; біля Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів; двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів: біля Авдіївки – протитанковими керованими ракетами; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів; біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири отримали поранення.

Фото: Анна Чапала