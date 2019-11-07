Окупанти обстріляли Водяне і Кримське, поранений боєць ЗСУ

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили два обстріли. Один український військовий зазнав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли... За наявною інформацією, цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю”, - поінформував речник.

За словами Праути, на Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Кримського. На Донецькому напрямку окупанти тривалий час обстрілювали позиції українських військ біля Водяного з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Речник також зауважив, що обидва обстріли почалися близько 5-ї ранку.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 листопада, окупанти 10 разів порушили режим “тиші”. Поранені четверо українських військовослужбовців.