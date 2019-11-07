Окупанти на Донбасі 10 разів порушили "тишу", четверо захисників поранені

6 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє штаб ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поблизу Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: неподалік Травневого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем; на околиці Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів; неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та АГС.

Учора, 6 листопада, осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли. Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях наших захисників з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, окрім РПГ, стріляв ще й з великокаліберних кулеметів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.