На Донбасі ОБСЄ за добу зафіксувала 155 вибухів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у понеділок, 4 листопада, 125 вибухів у Донецькій області та 30 - на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок звіті СММ ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас більше вибухів (125), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 115 вибухів)", - ідеться у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км південніше Донецька) та на південь від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

Як зазначається, перебуваючи поблизу Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька) та сприяючи функціонуванню Донецької фільтрувальної станції, команда СММ виявила приблизно 70 порушень "тиші", зокрема шість вибухів невизначеного походження, а також приблизно 40 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (приблизно 30), якщо порівнювати з попередньою добою (5 вибухів)", - інформують спостерігачі.

Більшість порушень зафіксовано в районах на південний захід від н. п. Кряківка (підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська) та на захід від н. п. Сміле (непідконтрольний урядові, 31 км на північний захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ