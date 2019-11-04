Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ в районі Чермалика

Збройні формування РФ та їхні найманці збили в районі населеного пункту Чермалик Донецької області безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє у понеділок у Facebook командування Об'єднаних сил.

"Сьогодні представники місії за допомогою БПЛА типу "Квадро" спостерігали за ситуацією у районі населеного пункту Чермалик Донецької області. Коли літальний апарат пересік лінію розмежування та виконував свої функції над тимчасово окупованою територією, о 12.09 противник випустив в його бік вісім черг зі стрілецької зброї, а через сім хвилин – ще 5 черг. Окрім того, окупанти здійснили спроби впливу на роботу БПЛА засобами радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що представники СММ ОБСЄ, щоб запобігти втраті безпілотного літального апарата, змушені були його посадити у місці злету, у районі Чермалика.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації пов’язані з намірами приховати свою протизаконну діяльність на тимчасово окупованій території України", - наголосили в командуванні ОС.