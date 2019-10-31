Окупанти за добу тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ у вівторок, 29 жовтня, тричі стикнулися з обмеженнями свободи пересування на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє опублікований у середу щоденний звіт СММ ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"На блокпості на східній околиці н. п. Олександрівське (кол. Рози Люксембург; непідконтрольний урядові, 90 км на південний схід від Донецька) двоє членів збройних формувань відмовили патрулю місії у проїзді на захід до н. п. Роза (непідконтрольний урядові, 89 км південніше Донецька), посилаючись на те, що "поблизу на полігоні тривають навчання", - йдеться у звіті.

Другий випадок стався на блокпості на північній околиці Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька), де троє бойовиків, двоє з яких були озброєні, відмовили патрулю у проїзді до Новоазовська, посилаючись на "накази від командирів".

"На блокпості приблизно за 2,5 км на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на південніше Донецька) троє озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю Місії у проїзді на захід, посилаючись на те, що "у цьому районі триває комплекс спеціальних заходів", - повідомили спостерігачі подробиці третього випадку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок бойовики російських збройних формувань не пропустили спостерігачів ОБСЄ на своїх блокпостах поблизу Новоазовська та Заїченка.