Окупанти за добу тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Окупанти за добу тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Звіт
Укрінформ
Спостерігачі ОБСЄ у вівторок, 29 жовтня, тричі стикнулися з обмеженнями свободи пересування на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє опублікований у середу щоденний звіт СММ ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"На блокпості на східній околиці н. п. Олександрівське (кол. Рози Люксембург; непідконтрольний урядові, 90 км на південний схід від Донецька) двоє членів збройних формувань відмовили патрулю місії у проїзді на захід до н. п. Роза (непідконтрольний урядові, 89 км південніше Донецька), посилаючись на те, що "поблизу на полігоні тривають навчання", - йдеться у звіті.

Другий випадок стався на блокпості на північній околиці Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька), де троє бойовиків, двоє з яких були озброєні, відмовили патрулю у проїзді до Новоазовська, посилаючись на "накази від командирів".

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"На блокпості приблизно за 2,5 км на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на південніше Донецька) троє озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю Місії у проїзді на захід, посилаючись на те, що "у цьому районі триває комплекс спеціальних заходів", - повідомили спостерігачі подробиці третього випадку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок бойовики російських збройних формувань не пропустили спостерігачів ОБСЄ на своїх блокпостах поблизу Новоазовська та Заїченка.

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