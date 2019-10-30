На Донбасі окупанти двічі перешкоджали патрулям ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ у понеділок продовжували стикатися з обмеженнями свободи пересування на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"На блокпості, розташованому на північній околиці н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька), троє озброєних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді на південь до Новоазовська та н. п. Сєдове (непідконтрольний урядові, 106 км на південь від Донецька), посилаючись на "накази від командирів", - ідеться у звіті

При цьому команда СММ бачила цивільні транспортні засоби, що проїжджали блокпост в обох напрямках.

Читайте також: ОБСЄ виявила незвичні черги на блокпості окупантів під Горлівкою

"На блокпості, розташованому на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), двоє озброєних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька)", - повідомили спостерігачі.

За їхніми словами, бойовики посилалися на те, що "тривають роботи з розмінування", а також на "занепокоєння безпекою СММ", - повідомили спостерігачі.