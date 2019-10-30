На Донбасі окупанти двічі перешкоджали патрулям ОБСЄ
Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.
"На блокпості, розташованому на північній околиці н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька), троє озброєних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді на південь до Новоазовська та н. п. Сєдове (непідконтрольний урядові, 106 км на південь від Донецька), посилаючись на "накази від командирів", - ідеться у звіті
При цьому команда СММ бачила цивільні транспортні засоби, що проїжджали блокпост в обох напрямках.
"На блокпості, розташованому на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), двоє озброєних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька)", - повідомили спостерігачі.
За їхніми словами, бойовики посилалися на те, що "тривають роботи з розмінування", а також на "занепокоєння безпекою СММ", - повідомили спостерігачі.