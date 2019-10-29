ОБСЄ виявила незвичні черги на блокпості окупантів під Горлівкою

СММ ОБСЄ зафіксувала у суботу надзвичайно довгі черги на блокпості російських збройних угрупувань біля окупованої Горлівки.

Про це СММ ОБСЄ повідомляє у щоденному звіті.

"26 жовтня о 9:50, на блокпості біля Горлівки команда Місії бачила незвично довгі черги з приблизно 1000 автомобілів, щонайменше 150 автобусів та 1000 – 1500 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів, а також чергу з приблизно 70 автомобілів, 5 автобусів і близько 100 пішоходів, які прямували до непідконтрольних урядові районів", - ідеться у звіті.

Як зазначається, того ж таки дня, о 9:30, на блокпості на автошляху Н15 біля н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) команда місії бачила чергу приблизно з 320 автомобілів, 11 автобусів і 400 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів.

Фото: ОБСЄ