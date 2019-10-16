В ОБСЄ з'ясували деталі "перепису населення" на окупованому Донбасі

У непідконтрольних урядові України районах Донецької та Луганської областей проводиться "перепис населення".

Про це повідомляється в оприлюдненому 15 жовтня щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних урядові районів Донецької області сказали спостерігачам, що взяли участь у переписі населення. У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями", - йдеться у звіті.

Поруч з іншим таким "центром" у Горлівці чотири жінки повідомили спостерігачам, що "перепис населення" був добре проанонсований у ЗМІ. За їхніми словами, місцеві мешканці отримували відповідні SMS-повідомлення.

"Того ж дня в н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) і н. п. Лозівський (непідконтрольний урядові, 32 км на захід від Луганська) двоє жителів (чоловіки у віці 35 та 75 років) розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їхні місця проживання та не вимагали жодних документів з метою збору даних для перепису", - повідомили у місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з 1 жовтня російські окупаційні адміністрації розпочали так званий “перепис населення”. За даними розвідки, йому підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на нині тимчасово окупованих територіях.