Українська сторона СЦКК заявляє про порушення окупантами режиму "тиші"

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню.

Про це повідомляється на сайті Міноборони. "Зокрема, вчора, 30 жовтня, російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Кримське (4 рази), Новотошківське, Зайцеве Північне та Оріхове. Загалом противник випустив 8 мін з мінометів калібру 120 мм та 39 мін з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 100 вибухів Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації. Фото: Анна Чапала