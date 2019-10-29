Сайдік назвав розведення сил у Золотому великим кроком вперед

"Сторони сьогодні зробили великий крок вперед", - наголосив Сайдік.

Спецпредставник також зазначив і суттєвий прогрес з відновлення моста в Станиці Луганській.

Разом з тим дипломат порадив, що, як і минулого разу, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню.

"Кількість порушень хоча і залишається нижчою, ніж до початку перемир'я, але продовжує коливатися", - констатував Сайдік.

Він вкотре закликав сторони, "усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".

Економічна підгрупа ТКГ за участю великої групи експертів сьогодні обговорювала питання водопостачання. Сторони дійшли згоди про можливість початку міжнародного аудиту компанії "Вода Донбасу". Відповідний тендер буде оголошено Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію щодо обміну утримуваними в зв'язку з конфліктом особами. За словами Сайдіка, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін.

Учасники політичної робочої групи сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмаєра.

Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 12 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 29 жовтня, командування Об'єднаних сил інформувало, що о 12:00 почався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Вперше розведення сил у цьому районі було здійснено в 2016 році - після того, як на зустрічі ТКГ сторони підписали рамкове рішення з розведення сил і засобів. Однак через постійне порушення бойовиками умов розведення сил обидві сторони через деякий час повернулися на свої позиції.