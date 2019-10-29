Аваков запевняє, що поліція здатна забезпечити порядок у Золотому

Сил поліції достатньо, щоб забезпечити порядок та безпеку в Золотому (Луганська область), а також відреагувати на можливі провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

"У МВС вистачає сил та засобів для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу", - наголосив Аваков.

Міністр зазначив, що у зв’язку з тим, що у Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

"Розведення сил та засобів розпочалося сьогодні в районі Золотого Луганської області. У цьому населеному пункті цілодобово несуть службу посилені гвардійцями поліцейські патрулі, які повністю готові до виконання правоохоронних функцій", - додали в МВС.

У міністерстві уточнили, що окремо на місці функціонують поліцейські центри надання допомоги громадянам.

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Наразі ситуація спокійна та контрольована, наголошують у відомстві.

Як повідомлялося, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Громадські активісти вже анонсували на вечір 29 жовтня акцію "Ні капітуляції" під Офісом Президента у Києві.