Інформацію про початок розведення сил біля Золотого спростували у штабі ООС

Начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв заявив, що ніяких рухів в напрямку розведення сторін біля Золотого наразі не відбувається.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

“Я не можу коментувати міністра закордонних справ, але у нас підтвердженої від нашого командування (командування ООС — ред.) жодної інформації на ранок не було. Ніяких рухів в напрямку розведення сторін наразі не проводиться”, - наголосив Агєєв.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі заявив, що розведення військ у Золотому розпочалося сьогодні і відбувається під контролем СММ ОБСЄ, яке має офіційно зафіксувати цей процес.

Раніше розведення сил у Золотому й Петровському було заплановано на 7 жовтня, але було зірване бойовиками.

У Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.