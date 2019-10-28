Окупанти знову обстріляли позиції ЗСУ під Золотим-4
Укрінформ
Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли.
Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.
"На Луганському напрямку у нічний час противник з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Травневого. Позиції наших військ біля населеного пункту Золоте-4 обстріляв з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї", повідомив він.
Речник додав, що на Донецькому напрямку після 10-ї ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського.
Втрат з боку українських військових немає, наголосив Праута.
Фото: ООС