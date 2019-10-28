На виборах у німецькій Тюрингії майже чверть голосів здобули праві популісти

Вибори до ландтагу (місцевого парламенту) Тюрингії, однієї із земель ФРН, які пройшли в неділю, підтвердили тенденцію втрати виборцями довіри до традиційних партій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За попередніми результатами, оголошеними на телеканалі ARD, найбільше голосів здобула Ліва партія - 29,7%. Таким чином, Тюрингія стала першим регіоном Німеччини, де більшість належить лівим.

Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (АдН), як і очікувалося, більші ніж удвічі збільшила своє представництво – до 23,8%.

ХДС набрала 22,5%, СДПН – трохи більше 8,5%, що стало найгіршим для цієї політсили результатом.

Неочікувано низьку підтримку здобула Партія зелених – 5,4%. І, нарешті, з мінімальними 5% в ландтаг таки пройшли вільні демократи.

Такий розвиток подій свідчить про те, що попередня коаліція, яка складалася з Лівої партії, соціал-демократів та «зелених» (навіть якщо до такої конфігурації дійде знову), втрачає більшість у ландтазі. З АдН решта партій досі відмовлялися створювати коаліцію. Отже, попереду складний процес формування земельного уряду.

Вибори в Тюрингії стали останніми земельними виборами у ФРН цього року.