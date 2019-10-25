Окупанти на Донбасі 25 разів обстріляли позиції ЗСУ з бронетехніки та гранатометів
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 15 обстрілів:
п’ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;
два рази неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;
біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
у районі Славного – з великокаліберних кулеметів та СПГ;
двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів:
5 разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
біля Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів;
“Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил”, - пише штаб.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.
Фото: ООС