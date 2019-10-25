Окупанти на Донбасі 25 разів обстріляли позиції ЗСУ з бронетехніки та гранатометів

24 жовтня, збройні формування РФ та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 15 обстрілів:

п’ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;

два рази неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;

біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Славного – з великокаліберних кулеметів та СПГ;

двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів:

5 разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;

біля Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів;

“Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил”, - пише штаб.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Фото: ООС