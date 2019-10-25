На Донбасі за добу поменшало вибухів – ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у середу, 23 жовтня.

Про це повідомляється у щоденному звіті місії ОБСЄ в Україні № 252/2019, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, також менше вибухів (245 супроти близько 430 відповідно)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на північ від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), а також на північ, і північний схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька).

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"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зафіксовано виключно 15 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (23 вибухи)", - повідомляють спостерігачі.

На Луганщині більшість порушень виявлено в районах на захід і північний захід від Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).