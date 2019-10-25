На Донбасі за добу поменшало вибухів – ОБСЄ
Про це повідомляється у щоденному звіті місії ОБСЄ в Україні № 252/2019, передає кореспондент Укрінформу.
"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, також менше вибухів (245 супроти близько 430 відповідно)", - йдеться у звіті.
Більшість порушень зафіксовано в районах на північ від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), а також на північ, і північний схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька).
"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зафіксовано виключно 15 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (23 вибухи)", - повідомляють спостерігачі.
На Луганщині більшість порушень виявлено в районах на захід і північний захід від Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).