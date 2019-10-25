Спостерігачі виявили в ОРЛО більше сотні бронемашин і танків

СММ ОБСЄ зафіксувала в непідконтрольних районах Луганщини більше сотні одиниць важкої військової техніки та майже 40 одиниць артилерійського і мінометного озброєння.

Про це повідомляє щоденний звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні за 24 жовтня, передає кореспондент Укрінформу. Відповідно до звіту, на "навчальному полігоні" поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від окупованого Луганська) 19 жовтня було виявлено 23 танки (Т-64 - 13 одиниць, Т-72 - 10) та 80 бойових броньованих машин. Читайте також: Місія ОБСЄ виявила десятки російських “Градів” за лінією відведення Окрім того, спостерігачі зафіксували 4 буксирувані міномети (невстановленого типу, 120 мм), 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), а також 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).