Червоний Хрест відправив 14 вантажівок з гуманітарною допомогою в ОРДЛО

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово окуповану територію Донбасу 14 вантажівок з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованих територій, за маршрутом “Київ – Донецьк”, прослідували 14 вантажівок з гуманітарним вантажем”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни.