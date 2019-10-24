Червоний Хрест відправив 14 вантажівок з гуманітарною допомогою в ОРДЛО
Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово окуповану територію Донбасу 14 вантажівок з гуманітарним вантажем.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованих територій, за маршрутом “Київ – Донецьк”, прослідували 14 вантажівок з гуманітарним вантажем”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни.