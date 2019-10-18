ЮНІСЕФ відправив 14 тонн гумдопомоги в окупований Донбас

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 2 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Минулої доби через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від «Дитячого Фонду ООН» (ЮНІСЕФ)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажівки перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори та електронні датчики температури загальною вагою понад 14 тонн.

Читайте також: Червоний Хрест відправив 118 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 118 тонн гумдопомоги на окупований Донбас відправив Міжнародний комітет Червоного Хреста.