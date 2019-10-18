ЮНІСЕФ відправив 14 тонн гумдопомоги в окупований Донбас
Укрінформ
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 2 вантажівки гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Минулої доби через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від «Дитячого Фонду ООН» (ЮНІСЕФ)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вантажівки перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори та електронні датчики температури загальною вагою понад 14 тонн.
Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 118 тонн гумдопомоги на окупований Донбас відправив Міжнародний комітет Червоного Хреста.