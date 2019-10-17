Червоний Хрест відправив 118 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест відправив 118 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 7 вантажівок гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Минулої доби через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, пластмасові труби, насоси, трасошукачі, електроди

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