Окупанти накрили вогнем із 122-мм артилерії підступи до Водяного
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
За його словами, станом на 12.30 сьогодні, 23 жовтня, окупанти відкривали вогонь вже 9 разів.
“На Луганському напрямку з початком доби противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського та з автоматичних гранатометів – біля Зайцевого. Ще на один обстріл захисникам Луганського довелося відповідати після 8-ї години ранку, коли ворог застосував кулемет великого калібру”, - повідомив Праута.
Також, за його словами, на Донецькому напрямку окупанти використовували артилерію калібру 122 мм. Зокрема, в районі Водяного на позиціях Об'єднаних сил розірвалися 11 снарядів. Зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-окупаційні війська по 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Пищевика і Павлополя.
Крім того, позиції військовослужбовців ЗСУ біля населеного пункту Піски окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Праута також повідомив, що упродовж цієї доби втрат серед українських захисників немає.