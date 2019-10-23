Окупанти накрили вогнем із 122-мм артилерії підступи до Водяного

Російські окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Зайцевого, Водяного, Пищевика і Павлополя.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

За його словами, станом на 12.30 сьогодні, 23 жовтня, окупанти відкривали вогонь вже 9 разів.

“На Луганському напрямку з початком доби противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського та з автоматичних гранатометів – біля Зайцевого. Ще на один обстріл захисникам Луганського довелося відповідати після 8-ї години ранку, коли ворог застосував кулемет великого калібру”, - повідомив Праута.

Також, за його словами, на Донецькому напрямку окупанти використовували артилерію калібру 122 мм. Зокрема, в районі Водяного на позиціях Об'єднаних сил розірвалися 11 снарядів. Зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-окупаційні війська по 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Пищевика і Павлополя.

Крім того, позиції військовослужбовців ЗСУ біля населеного пункту Піски окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Праута також повідомив, що упродовж цієї доби втрат серед українських захисників немає.