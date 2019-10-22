У вихідні ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі

18-19 жовтня СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, наступної доби на Луганщині обстрілів побільшало.

Про це йдеться в опублікованому у понеділок щоденному звіті СММ ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У період із вечора 18-го до вечора 19 жовтня в Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши зокрема менше вибухів - 165 супроти приблизно 485)", - йдеться у звіті.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано в районах на південь від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька) і на захід від Саханки (непідконтрольна урядові, 97 км на південь від Донецька).

"У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши зокрема менше вибухів (близько 30), якщо порівнювати з попередньою добою", - повідомили у місії про ситуацію на Донеччині.

Найчастіше режим тиші порушувався в районах на східно-північний схід і схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на південний захід і західно-південний захід від Ясинуватої.

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"У період із вечора 18-го до вечора 19 жовтня в Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши зокрема менше вибухів - 14 супроти приблизно 160)", - зазначається у звіті.

Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) і на північний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

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У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 115 вибухів.

Більшість вибухів зафіксовано в районах на південний захід від Первомайська (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), зазначають в ОБСЄ.