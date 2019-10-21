Генштаб пропонує платити однаково резервістам і контрактникам

Законопроєкт, який передбачає, що резервісти, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, матимуть за дні виконання службових обов’язків грошове забезпечення однакове з військовослужбовцями.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗС України опрацьована нова редакція законопроєкту про подальше вдосконалення системи соціальних гарантій і пільг для резервістів і військовозобов’язаних... Зокрема пропонується виплачувати грошове забезпечення резервістам так само, як і військовослужбовцям, за дні виконання ними службових обов’язків, одноразову грошову винагороду при укладанні контракту на проходження служби в резерві. А ще — забезпечити гарантоване першочергове працевлаштування, безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах як під час, так і після 25 років служби у військовому резерві, зарахування цього часу до військової пенсії з розрахунку три роки служби у військовому резерві за один рік служби й надання до десяти додаткових діб до щорічної відпустки”, - повідомив на брифінгу старший офіцер мобілізаційного відділу управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Підлісний.

Він зазначив, що нову редакцію законопроєкту вже підписав начальник Генштабу ЗСУ, і наступного тижня вона буде направлена в Офіс Президента. Ухвалення цього закону підсилить мотивацію громадян України до служби у військовому резерві, поліпшить соціальні гарантії резервістам.

“Для роботодавців планується зниження податків на кожного резервіста, що працює, (зменшення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 22 до 8,41%) та звільнення фізичних осіб-підприємців, які служать у військовому резерві за контрактом, від сплати за себе єдиного внеску”, — цитує Підлісного пресслужба.

У Міноборони нагадали, що схожий законопроєкт уже розглядала Верховна Рада, однак його відкликали наприкінці минулого місяця.