Окупанти 15 разів порушили "тишу": одного бійця поранено

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує штаб ООС у своєму ранковому зведенні.

"Противник, в основному, обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також, біля Золотого-4, зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів; ще 6 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

"За минулу добу, внаслідок обстрілів противником наших позицій, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали у штабі ООС.

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Там також поінформували, що з початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності що не проявляли, втрат також немає.