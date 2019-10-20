Окупанти 15 разів порушили "тишу": одного бійця поранено
Про це інформує штаб ООС у своєму ранковому зведенні.
"Противник, в основному, обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також, біля Золотого-4, зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів; ще 6 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".
"За минулу добу, внаслідок обстрілів противником наших позицій, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали у штабі ООС.
Там також поінформували, що з початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності що не проявляли, втрат також немає.