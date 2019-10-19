Окупанти знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого

Російсько-окупаційні війська здійснили в суботу чотири обстріли на Луганському напрямку, бойових втрат наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку доби і станом на 12.00 зафіксовано чотири ворожі обстріли. Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника фіксувалися на луганському напрямку… Бойових втрат у лавах Збройних сил України з початку поточної доби немає», - повідомив речник..

Так, за словами Мотузяника, вже з перших годин нової доби противник ударив з мінометів по захисниках н.п. Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5.

Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі с. Зайцевого, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

Починаючи з п’ятої ранку і до опівдня противник вогонь не відкривав. Станом на зараз ситуація стабільна і цілком контрольована українськими військами, повідомив Мотузяник.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського.