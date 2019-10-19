Окупанти 25 разів за добу порушили "тишу": обійшлося без втрат та поранень

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 жовтня 21 раз порушили режим припинення вогню, ще 4 обстріли пролунали у ніч на суботу.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем... За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів; ще 10 було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

"З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", - поінформували у штабі.

Там також додали, що впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.