Німеччина дасть Україні €1,5 мільйона на медобладнання для військових

Міністерства оборони України й Німеччини підписали угоду щодо виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання.

Про це повідомив у своєму Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: Міністерства оборони України й Німеччини підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи)", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина з початку конфлікту на сході України надала Києву фінансову допомогу розміром майже 1,4 мільярда євро.

Зокрема, на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 мільйони євро. Окрім того, розмір гуманітарної допомоги Україні від німецького уряду склав 110 мільйонів євро, також ФРН надала кредити на загальну суму 500 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту на Донбасі.

Згідно з оновленими даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.