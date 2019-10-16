Новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі відклали на місяць

Уряд ухвалив рішення відтермінувати на місяць вступ у дію постанови «Про затвердження порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій».

Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Як нагадали у відомстві, з 29 жовтня, згідно з цією постановою, мали змінитись правила перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між тимчасово окупованими територіями та підконтрольними українській владі, зокрема, для дітей віком до 14 років, а саме: за новими правилами при перетині лінії розмежування діти повинні були б мати паспорт для виїзду за кордон.

Водночас Мінветеранів, отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, ініціювало відтермінування вступу у дію цих нових правил.

“Тож за ініціативи міністерства під час засідання Кабінету міністрів України було прийнято рішення призупинити вступ у дію постанови на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року”, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановою №815 від 17 липня 2019 року затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на ТОТ у Донецькій та Луганській областях.

Згідно з документом, громадянам України для перетину лінії розмежування на ТОТ України необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, а діти, які не досягнули 14-ти років, повинні мати закордонний паспорт.

У Мінветеранів на початку жовтня пообіцяли спростити правила перетину лінії розмежування для дітей.