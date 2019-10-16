На Донеччині за участю благодійної організації три КПВВ облаштували на 100%

У Донецькій області контрольні пункти в'їзду-виїзду «Мар’їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове» облаштовані на 100%, «Майорське» - на 95%.

Про це заявив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін на зустрічі з представником благодійної організації «Благодійний фонд «Прем’єр Уржанс Інтернасьональ» Марією Артановою, повідомили в пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

«Станом на сьогодні КПВВ «Мар’їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове» облаштовані на 100%, а контрольно-пропускний пункт «Майорське» - вже на 95%», - сказав Філашкін.

Під час зустрічі була презентована діяльність «Прем’єр Уржанс Інтернасьональ» в Донецькій області, а також обговорили обсяг поточної діяльності цього фонду на КПВВ та подальшу співпрацю з ОДА в цьому напрямку.

Філашкін підкреслив, що облаштування кожного з КПВВ передбачає ідентичні технічні рішення, погоджені з Державною прикордонною службою України. Вони включають в себе монтаж 2-х залів очікування, в яких встановлено телевізори, кондиціонери та обладнання для обігріву приміщення, лавки та кабіни паспортного контролю. Крім того, передбачено встановлення та підключення до комунікацій 3-х санітарних модулів, монтаж навісів для проведення догляду транспортних засобів, навісів для проходження людей, навісів для проведення паспортного контролю громадян, огорожі всередині КПВВ, виконання робіт з будівництва лінії електропередачі всередині КПВВ та водопровідно-каналізаційної мережі.

«Це дозволить покращити умови перетинання близько 36 тис. осіб та 5,5 тис. одиниць автотранспорту на добу», – наголосив заступник очільника ОДА.

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Він також додав, що для створення сприятливих умов для громадян, які перетинають лінію розмежування, є потреба у наступному обладнанні, яке планується встановити в залах очікування та на території кожного з КПВВ – це ємності з питною водою, комплекти для надання первинної медичної допомоги (аптечки, тонометри, дефібрилятори тощо), інвалідні візки, а також мобільні модулі, в яких будуть розташовуватися фахівці Донецького обласного центру зайнятості.