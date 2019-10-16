Окупанти порушили “тишу” дев’ять разів, більш як половина обстрілів - із мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню та випустили 36 мін калібрів 120 та 82 мм.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Поточна доба на лінії бойового зіткнення вже відзначилася активним порушенням Мінських угод з боку російсько-окупаційних військ. Загалом сьогодні, 16 жовтня, противник вже здійснив 9 обстрілів, з них п’ять разів з мінометів різних калібрів. Свідомо нехтуючи домовленостями щодо заборони застосування важкого озброєння, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об’єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм”, - повідомив речник.

Окрім цього, за словами Гуцуляка, поблизу вказаних населених пунктів та Золотого-4 ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі н.п. Зайцеве ще й із зенітної установки ЗУ-23-2.

“За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає”, - повідомив Гуцуляк, додавши, що українські військові надійно обороняють Україну, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби та дотримуючись Мінських угод.