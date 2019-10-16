Окупанти порушили “тишу” дев’ять разів, більш як половина обстрілів - із мінометів
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Поточна доба на лінії бойового зіткнення вже відзначилася активним порушенням Мінських угод з боку російсько-окупаційних військ. Загалом сьогодні, 16 жовтня, противник вже здійснив 9 обстрілів, з них п’ять разів з мінометів різних калібрів. Свідомо нехтуючи домовленостями щодо заборони застосування важкого озброєння, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об’єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм”, - повідомив речник.
Окрім цього, за словами Гуцуляка, поблизу вказаних населених пунктів та Золотого-4 ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі н.п. Зайцеве ще й із зенітної установки ЗУ-23-2.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає”, - повідомив Гуцуляк, додавши, що українські військові надійно обороняють Україну, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби та дотримуючись Мінських угод.