Аварія залишила без води будинки на семи вулицях

У столиці у зв'язку з пошкодженням мережі буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.

Про це повідомляє Київводоканал у Facebook. "Через пошкодження мережі відсутнє водопостачання за адресою: Вул. Січових Стрільців, 43; Вул. Межигірська, 25; Вул. Здолбунівська, 11а; Вул. Заболотного, 2 – 50, 6а; Вул. Лагерна, 34; Просп. Перемоги, 56а; Вул. Малишка, 27", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Через незаконну добудову в центрі Києва поліція почала кримінальне провадження Зазначається, що наразі ремонтна бригада займається ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк – 1 доба.