Росія зірвала демонтаж укріплень біля Станиці - СЦКК

Російська сторона не дала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської, тому незаконні збройні формування ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж.

Відповідне повідомлення Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) оприлюднив у вівторок у Facebook пресцентр штабу ООС.

"20 серпня об 11.00, як було заявлено напередодні СММ ОБСЄ та Російській Федерації, українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення № 1. Однак російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж. Внаслідок цього українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи", - йдеться у повідомленні.

В СЦКК також зазначили, що НЗФ РФ під загрозою застосування зброї, якої на ділянці розведення не повинно бути, не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.

"Варто наголосити, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями розпочати практичні заходи з демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій із ремонту зруйнованої частини мосту", - зазначається також у повідомленні.

Раніше українська сторона СЦКК повідомила про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської. Повідомлялося, що 20 серпня 2019 року українська сторона готова була розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ "Станиця Луганська". Також заявлялося про готовність до початку робіт із відбудови зруйнованого мосту. Ці роботи мали проводитися в рамках виконання домовленостей про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

Водночас 19 серпня російсько-окупаційні війська заявили про відтермінування демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської з боку тимчасово непідконтрольної території до 25 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями, сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

16 серпня сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.