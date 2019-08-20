ГПУ зафіксувала наслідки обстрілу Новолуганського

Генпрокуратура України викрила черговий воєнний злочин Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Російсько-терористичні сили, застосовуючи стрілецьку зброю, усупереч вимогам міжнародного гуманітарного права 18.08.2019 здійснили з тимчасово окупованої території Донецької області прицільний обстріл населеного пункту Новолуганське Донецької області. Цей зухвалий факт не залишився поза увагою українських правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала група у складі працівників управління процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ.

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Зазначається, що прокурори цього управління, чітко дотримуючись норм процесуального законодавства України, задокументували факти порушення агресором та окупаційною адміністрацією законів і звичаїв війни.

Зокрема, у ході огляду місця події встановлено, що внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти, а саме вікна та дах господарських приміщень ПрАТ "Бахмутський аграрний союз".

"Зусилля працівників правоохоронних органів України спрямовуються на виявлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину. Здобуті докази порушення вимог міжнародного права Російською Федерацією та координованими нею окупантами буде передано до Міжнародного кримінального суду", - зазначили у ГПУ.