Окупанти обстріляли аграрне підприємство у Бахмуті
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Не дивлячись на режим припинення вогню, окупанти вчергове вдаються до провокацій та порушують заборону на використання будь-якої зброї. Зокрема, 18.08.2019 орієнтовно з 07:36 до 07:45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне – у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ “Бахмутський аграрний союз””, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 08:55 19 серпня від головного інженера ПрАТ “Бахмутський аграрний союз” було отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів стрілецької зброї в службові приміщення на території ПрАТ “Бахмутський аграрний союз”.
“Прибувши на місце обстрілу, спостережна група УС СЦКК зафіксувала, що внаслідок влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службових приміщеннях свиноферми агрофірми “Бахмутський аграрний союз” розбиті вікна. Постраждалих працівників не виявлено”, - повідомляють в штабі.
Українська сторона СЦКК закликала збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися досягнутих домовленостей, повідомляють в пресслужбі ООС.