Окупанти обстріляли аграрне підприємство у Бахмуті

Російські окупаційні війська вкотре порушили режим перемир'я, запроваджений 21 липня, обстрілявши цивільну інфраструктуру на Донеччині, зокрема Бахмутський аграрний союз.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Не дивлячись на режим припинення вогню, окупанти вчергове вдаються до провокацій та порушують заборону на використання будь-якої зброї. Зокрема, 18.08.2019 орієнтовно з 07:36 до 07:45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне – у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ “Бахмутський аграрний союз””, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 08:55 19 серпня від головного інженера ПрАТ “Бахмутський аграрний союз” було отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів стрілецької зброї в службові приміщення на території ПрАТ “Бахмутський аграрний союз”.

“Прибувши на місце обстрілу, спостережна група УС СЦКК зафіксувала, що внаслідок влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службових приміщеннях свиноферми агрофірми “Бахмутський аграрний союз” розбиті вікна. Постраждалих працівників не виявлено”, - повідомляють в штабі.

Українська сторона СЦКК закликала збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися досягнутих домовленостей, повідомляють в пресслужбі ООС.