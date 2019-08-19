Військовим виплатять премії до Дня Незалежності

Військовослужбовцям до Дня Незалежності України виплатять премії.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в інтервʼю інформагентству Міноборони АрміяInform.

“Президент ухвалив рішення щодо виплат премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати”, - сказав Полторак.

Водночас він не озвучив конкретні цифри премій.

Також Полторак вважає, що у законодавстві необхідно визначити, коли і з якої нагоди в Україні мають проводитися військові паради.

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“Цьогоріч вирішено не проводити парад (на День Незалежності - ред.) - це його (Верховного головнокомандувача - Президента України - ред.) право, і таке рішення ми маємо виконувати. І для того, аби не існувало навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якої нагоди проводити, з якою метою”, - сказав Полторак.

Міністр також висловив сподівання, що Верховна Рада, ухвалюючи новий бюджет, чітко виконає норми закону «Про національну безпеку України» і передбачить на оборону не менш ніж 3% від ВВП, чого поки що не виконується.

За словами Полторака, в контексті запровадження середньострокового бюджетного планування на три роки Міністерство фінансів розробило й подало на розгляд Кабміну бюджетну декларацію, що визначає загальні обсяги видатків на оборону та національну безпеку. Загальний обсяг ресурсу на безпеку і оборону на 2020-2022 роки передбачено в розмірі 5% ВВП щороку. Нині РНБОУ готує пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між силовими міністерствами й відомствами. Полторак підкреслив, що загальні потреби Міноборони на 2020 рік - 218,7 мільярдів гривень, 2021-й - 222,7 мільярди, і на 2022 рік - 248 мільярдів гривень. “Але скільки отримаємо фактично - ще невідомо”, - міністр.

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Як повідомлялося, на початку липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати традиційний військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені 300 мільйонів гривень направити на премії військовим.

Водночас пізніше в Офісі Президента повідомили, що у День Незалежності в Києві відбудеться Хода гідності за участі Зеленського.