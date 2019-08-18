У Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників

"Ми відпрацювали, які інтервали мають бути між колонами, між людьми, щоб вони не давили одне одному на ноги. Ще скільки людей має бути в ряд і в шеренгу. Спочатку йтимуть сім'ї загиблих в АТО, після них поранені, потім члени сімей Небесної сотні, потім ветерани, ще духовенство буде окремо йти", - розповів член Ради ветеранів АТО при Міністерстві ветеранів Антон Колумбет.

Як зазначають в оргкомітеті, маршрут ходи та сценарій вже узгодили з владою Києва та поліцією. Колона, сформована з близько двадцяти "коробок" (у них крокуватимуть по 12 людей), рушить від парку Шевченка об 11 годині, далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик та майдан Незалежності. Після цього учасники ходи попрямують до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.

Вхід до місця початку ходи оснастять рамками, будуть заборонені для пронесення будь-які небезпечні предмети. За безпекою стежитимуть правоохоронці.

"Буде заповнена вся площа навпроти червоного корпусу Університету Шевченка. Це саме ті, хто будуть іти в "коробочках". А всі інші будуть іти за ними, і ми не уявляємо, скільки це буде людей, бо лише зареєструвалися вже 9 тисяч учасників. Таймінг у нас прописаний, і ми вкладаємося до 13:00", – розповів голова ГО "Ветеранське братство" при Міністерстві ветеранів України Дмитро Шатровський.

Як відомо, Марш захисників має стати альтернативою скасованому Президентом Володимиром Зеленським військового параду.