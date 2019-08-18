Окупанти за добу вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі в районі Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета.

Фото: ООС