Окупанти за добу вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі в районі Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета.
Фото: ООС