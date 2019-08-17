Окупанти 40 хвилин обстрілювали захисників Павлополя, втрат немає

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію поблизу населеного пункту Павлопіль, протягом 40 хвилин обстрілюючи українських захисників.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05.40 противник відкрив вогонь з автоматичних гранатометів ... Бойових втрат у лавах українських військових ыз початку цієї доби немає”, - зазначив Мотузяник.

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Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським оборонцям, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив речник Міноборони.

Фото: ООС