Окупанти 40 хвилин обстрілювали захисників Павлополя, втрат немає
Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.
“Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05.40 противник відкрив вогонь з автоматичних гранатометів ... Бойових втрат у лавах українських військових ыз початку цієї доби немає”, - зазначив Мотузяник.
Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським оборонцям, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.
Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив речник Міноборони.
Фото: ООС