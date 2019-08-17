Прикордонники нагадують, що перетин лінії розмежування — безкоштовний
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“У підрозділах Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил триває безтермінова акція "Стоп корупція", що має на меті інформування відвідувачів про те, що всі процедури проходження контролю є безкоштовні. Усім службовцям КПВВ і громадянам, які перетинають лінію розмежування нагадують про кримінальну відповідальність як за отримання неправомірної вигоди, так і за її надання”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цивільним особам, що слідують через лінію розмежування, прикордонники радять звертатись за номером “гарячої лінії” +380445276363 у разі вимагання або натяків на необхідність надання коштів військовослужбовцям.
У пресслужбі також повідомляють, що інформацію поширюють за допомогою рекламних щитів та флаєрів на КПВВ "Гнутове" та "Новотроїцьке".